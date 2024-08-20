34歲洪姓男子今（20）日駕駛聯結車於清晨6時許行徑台一高架接忠孝橋新北往台北方向時，乘載物疑因未綁緊墜落撞破台一高架護欄，橋樑一度全面封閉，目前僅單線通車。稍早洪男被依《刑法》公共危險罪移送後，檢方諭知限制住居。

警方表示，肇事聯結車貨運單記載該車載重5.3噸餘，而該車法定載重4.3噸，已超載1.02餘噸，違反《道路交通管理處罰條例》29之2條規定，將處以1萬元以上罰鍰。另裝載貨物不穩部分，將依同法處3000元以上、18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

刑事部分，警方以《刑法》公共危險罪嫌將洪男移送新北地檢署，檢方複訊後，諭知洪男限制住居。

鄭立輝說，台一線高架橋由交通部公路總局興建，橋齡約莫40年，在台北縣升格、約2011年把台一高架委託由當時尚未升格的台北縣政府維護管理，目前維管機制每兩年進行一次橋樑檢測，最近一次檢測是去年9月，檢測結果整體安全無虞。

鄭立輝說，經過專業技師肉眼檢視，評估主體結構未受損害，只有牆面板跟附屬設施受到損害，目前正緊急整理環境、清理混泥土，後續會再進行縝密評估、辦理修復工程，初估約2月修復，會盡快搶通，減少交通衝擊。