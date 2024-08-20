新北市三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，今天（20日）清晨6時許，因為拖板車的鋼梁掉落，導致全部車道被封閉，而事發驚悚瞬間畫面也曝光。橋下監視器畫面顯示，上方突然有護欄、石塊傾洩而下，所幸當下並未有人車經過，因此幸運地沒有人員傷亡。

根據曝光的橋下平面監視器拍下的畫面顯示，事發當時平面道路上沒有人車經過，但突然橋上方一陣大量煙塵，隨即破裂的護欄以及水泥石塊，如同瀑布一般往下方砸落，幸好並未有人員車輛經過，否則後果不堪設想。

鋼樑脫落撞破忠孝橋護欄。（翻攝畫面）

轄區三重警方表示，該名駕駛裝載貨物並未牢固，於行駛時鋼樑鬆脫，導致事故發生，駕駛的行為已經違反《道路交通管理處罰條例》第30條1項2款規定，警方將依規定予以舉發開罰。

新北市長侯友宜也在臉書提醒，請用路人提前改道，現場已有員警進行交通疏導，提醒市民朋友，新莊往台北方向的用路人請改走重新橋往中興橋進入台北市；目前全力處理事故，後續也將追究相關責任。