正隆低碳轉型有成，已連3年入列全球200大潔淨企業（CLEAN 200），也是國內唯一獲CDP氣候變遷、供應鏈議合（SER）評比雙管理等級的造紙業。此案認貸金額達76.5億元，超額認貸達153％，顯示銀行團對正隆集團長期經營績效及後市給予高度肯定與認同。

正隆長期致力於低碳綠能與永續智慧造紙，為首家導入AI智慧化紙業，迄今已導入25個智能產銷專案，藉由數據累積及機器學習，大幅提升設備總合效率（OEE）與減碳效能，規模化「淨零智造」影響力。

因應海內外營運發展，正隆已水平展開智慧造紙和數位巡檢至海外廠，加速複製製程最佳化，越南平陽造紙廠第二期年產能40萬噸工紙機目前已商轉，第三期工紙產線亦規畫籌建中，南越濱吉紙器廠與北越北江紙器廠的產能亦已投產，為公司營運注入新動能。

正隆2024年上半年合併營收207.83億元、年增1.1％，營業利益9.46億元、年增達57.29％，分自近3年、近9年同期低回升。雖然業外虧損跳增下探近10年同期低，歸屬母公司稅後淨利4.37億元、仍年增達33.71％，每股盈餘0.39元，自近9年同期低回升。

而一銀長期推動綠色金融，本次聯貸案主為響應正隆自2019年起推動S.M.A.R.T.低碳智紙五大策略，透過永續指標達成績效，連結利／費率減碼優惠機制，鼓勵企業積極達成ESG目標，以發揮綠色金融影響力，攜手邁向全球永續淨零目標。