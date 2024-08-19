位於北部灣的烏石23-5油田群除了是大陸海上首個全方位綠色設計油田，18日更完成首次原油外輸作業。而該油田群預計在2026年將實現日產約18,100桶油當量的高峰產量。

大陸央視新聞報導，8月18日，裝載約2.5萬噸原油的「天鷹座」輪緩緩離開廣東省雷州市烏石終端原油外輸單點水域，標誌著烏石23-5油田群首次原油外輸作業圓滿完成。

烏石23-5油田群位於北部灣東部海域，平均水深約28公尺，由2座海上平台、1座陸地終端組成，是大陸海上首個全方位綠色設計油田，並首次將油氣從兩千公尺的海底引上雷州半島，也是北部灣首個實現生產水「零排放」的油田，為海上石油勘探開發生產的低碳化轉型起到示範作用。

17日上午，天鷹座輪在徐聞海事處海巡0927船的護航下，進港航行至烏石終端原油外輸單點水域，並安全順暢繫泊在單點裝置上。海事執法人員督促作業方提前布設圍油欄，嚴防油輪提油作業汙染海洋環境。

經過一輪作業，18日，原油外輸正式完成。本航次裝載的30,000方、合約2.5萬噸的原油送往海南八所港，貨油價值約1億元人民幣。

烏石23-5油田群預計2026年將實現日產約18,100桶油當量的高峰產量，油品性質為輕質原油。

該項目為原油處理站、液化天然氣站、液化石油氣站、生產水站、變電站、5G基站六站合一，生產水全流程零排放，成為中國海上油田綠色開發的新樣板，為大陸能源行業向低碳化、綠色化轉型提供示範。

油田生產過程會產生生產水和伴生天然氣。烏石23-5油田群在烏石終端設置生產水處理站，使用連續四級生產水處理工藝，將上游平台所產含油汙水處理達到注水標準後全部輸送至海上平台回注地層，實現全流程零排放、零汙染。