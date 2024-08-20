正隆為我國工紙製造龍頭，長期致力於低碳綠能與永續智慧造紙，亦為首家導入AI智慧化紙業，迄今已導入25個智能產銷專案，藉由數據累積及機器學習，大幅提升設備總合效率(OEE)與減碳效能，規模化「淨零智造」影響力；因應海內外營運拓展，正隆已水平展開智慧造紙和數位巡檢至海外廠，加速複製製程最佳化，目前越南平陽造紙廠第二期年產能40萬噸工紙機已商轉，第三期工紙產線也規劃籌建中，南越濱吉紙器廠與北越北江紙器廠的產能亦已投產，為公司營運注入新動能，今年上半年累計合併營收207.8億元，並重返成長軌道。

其次，看好大高雄觀光發展，第一銀行統籌主辦朕華國際74.9億元聯貸，該聯貸案在金融同業踴躍參與下，順利籌組完成，充分顯現金融同業對公司的經營及未來發展深具信心。

義享集團為促進高雄觀光服務產業，於北高雄精華地段凹子底商圈創立「義享天地」，其中包含「義享時尚廣場」及「高雄萬豪酒店」，周邊除有捷運、輕軌等便捷交通機能外，且鄰近當地百貨商圈。朕華國際所營運之「義享時尚廣場」匯集全球知名品牌及餐飲名店，為複合式國際級購物中心，隨疫情常態化，實體購物人潮回流，帶動國內消費市場買氣增溫，加上近年來高雄市積極招商，吸引就業人口使消費力提升，義享時尚廣場近年營收屢創新高；義享集團更攜手第一銀行首次發行大型百貨商場聯名卡-「義享天地聯名卡」，至今流通卡數逾8萬張，刷卡消費金額近70億元。