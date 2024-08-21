保瑞完成美國Camden無菌針劑廠併購。圖／業者提供

保瑞（6472）21日宣布，已順利完成向美國Emergent BioSolutions（＂Emergent＂，NYSE：EBS）收購旗下位於馬里蘭康登鎮（Camden, Maryland）的無菌針劑製造廠區，並開始納入營收，為營運添加動能。

營運表現耀眼的保瑞，第二季在收購美國USL藥廠廉價購買利益挹注下，大賺逾一個 股本，單季稅後純益達12.14億元、年增73％，EPS達11.61元；上半年EPS也以18.68元，坐穩生技每股獲利王寶座。受惠針劑廠將併入營收，帶動保瑞21日股價開盤上漲慶祝。

董事長盛保熙表示，此收購將讓保瑞從生產無菌製劑原料藥，延伸至無菌針劑藥品成品生產的製造能力，為大分子代工服務增添競爭利基，後續可運用該針劑廠產能，協助客戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用。

此座新加入的廠區約87,000平方英尺，共有4條無菌針劑產線，可支援實驗試製及商業量產所需之冷凍乾燥、玻璃瓶(Vials)充填與預填充注射器充填等各式技術製程與代工服務。

盛保熙說，繼上一季順利完成交接美國百年藥廠USL後，這次收購的Camden廠區進一步強化了保瑞在北美的業務能力，並大幅地提升了保瑞為生物製劑客戶所能提供的產品範圍與服務技術。他強調，將持續強化該廠區特殊的製程技術，支持現有客戶的專案進度，並且同步開發更多新客戶需求。

保瑞今年4月完成收購明尼蘇達州最大藥廠USL，取得當地兩座工廠，增加口服固體劑型的產能。而完成此一針劑廠區的收購後，集團在全球擁有10座經多個先進國家藥監機構查核通過的製造廠區，不僅能為全球客戶提供各種劑型與藥物釋放技術，更能全力搶攻持續成長的全球代工業務需求，為集團旗下CDMO業務創造更多價值。