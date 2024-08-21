該公司說，上半年營收成長7.0%。SoftwareOne目前也吸引了Apax夥伴、貝恩資本，和CVC資本夥伴的收購興趣。

以固定匯率計算，上半年營收成長率有所放緩。

公司將全年營收目標下調至7%至9%之間，低於原先目標的8%至10%區間。

在其它財測方面，例如股息支付率和獲利率，沒有變化。

SoftwareOne在周三指出，已經收到(收購)興趣的意向，「儘管總體商業環境頗具挑戰性，但討論正在取得進展。如有需要，董事會會將提供進一步更新資訊」。

該公司協助客戶，從微軟、思愛普(SAP)和Adobe等供應商購買和管理軟體。SoftwareOne在今年5月提出了這些做法，並成立一個委員會來審查此事。 路透在上個月報導，SoftwareOne已經吸引了收購興趣，公司當時表示，公司正在研究私有化的幾個方法。