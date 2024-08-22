永豐投信指出，隨著美國通膨逐漸舒緩，聯準會高利率政策即將轉向，市場預期聯準會最快在9月就會啟動降息。以過往經驗觀察，降息有利於銀行債券表現。根據Bloomberg資料統計，過去四次降息循環期間，各產業債券表現，其中銀行債平均報酬名列前茅，平均累積報酬為54.72%，表現更勝市場其他熱門產業債，如電信債、公用事業債與科技債，因此即將進入降息循環的此刻，更適合布局銀行債。

00958B永豐ESG銀行債15+ 追蹤指數為ICE 15年期以上ESG投資等級美元銀行債指數，該指數主要選擇銀行所發行之美元計價債券，並透過信用評等、債券在外流通餘額等相關條件進行篩選，成份債券信評為Aa至Baa，並以成熟國家、美元計價的債券資產為主。

永豐投信表示，掌握降息債市行情，推薦15年以上的長天期銀行債有三大理由，一是相較於非金融業的企業債而言，銀行多為各國管制的行業，通常財務體質較好，違約的信用風險較低；第二，存續期間長的債券，其價格更容易受到利率波動影響，當開始降息時，能獲得的資本利得機會空間更大；第三，銀行債長期的平均報酬、收益率俱佳，更容易吸引市場法人所青睞。