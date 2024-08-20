夏天有不少人會把游泳作為運動選項之一，骨科醫師陳鈺泓就列出其4大好處，包括低衝擊改善疼痛、提升關節活動度、增強肌力及穩定性，以及改善心肺功能。其中他提到，水的浮力可以支撐體重，從而減少對關節及骨骼的壓力，對於關節炎患者來說是很理想的運動方式。

醫師陳鈺泓於個人粉專發文表示，游泳不僅消暑又涼快，更是對關節很棒的運動，並整理出以下4大好處，以供民眾參考：

1、低衝擊改善疼痛：游泳屬於一種低衝擊性的運動，透過水中的浮力，可以幫忙支撐體重，減少對關節及骨骼的壓力，對於減輕關節炎或退化產生的疼痛有顯著的幫助。

2、提升關節活動度：游泳也是一全身性的運動，需要同時使用多個關節和肌肉，有時也會搭配一些肩部伸展、背部扭轉等動作，能使關節的柔韌性及活動範圍有效增加。

3、增強肌力及穩定性：因為水具有阻力，當人在水中移動時，需要克服阻力來推動身體前進，進而幫助增強關節周圍的肌肉力量。此外，游泳時會運用全身性的肌群，同時需要強大的核心力量來維持正確的姿勢和動作，因此也能增強全身的穩定性。

4、改善心肺功能：在游泳時，除了需要搭配良好節奏地進行呼吸外，也需要更多氧氣提供肌肉運動使用，因此能有效地鍛鍊心肺功能，增強心肌力量，提升肺活量及肌肉耐力。

景美醫院院長、骨科醫師莊仕勇先前提到，對於關節炎患者來說，游泳可說是最適合的運動，尤其採取自由式泳姿尤佳，因膝蓋伸直彎曲動作較少，不會在運動過程中持續摩擦關節，對關節健康更為有利。