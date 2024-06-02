一名60多歲婦人，因左膝罹患退化性關節炎，走一步痛一下，生活大受影響，日前她接受了「ROSA機械手臂全膝人工關節置換手術」，透過機械手臂導航系統，讓醫生更精準植入人工膝關節，有效改善病況，術後兩天她即可下床走路，1個月恢復日常生活。

為婦人幸行手術的景美醫院院長、骨科醫師莊仕勇表示，這是台北市第一例「ROSA機械手臂全膝人工關節置換手術」，ROSA機械手臂也是目前國內最好最新的人工機械手臂，透過電腦精算，術前醫生可針對退化性關節炎變形的狀況做手術模擬，並在手術時，精準植入人工膝關節。

莊仕勇表示，以往人工膝關節手術，多得仰賴醫生經驗，盡可能精準植入人工膝關節，但現透過機械手臂的導航系統，醫生可根據患者韌帶的柔韌度，將人工關節置放位置，依患者病況做更精準化調整，提升手術精準度。

莊仕勇表示，根據國外報告，與有經驗醫師執術相較，「ROSA機械手臂全膝人工關節置換手術」具有更精準，出血量少、安全性高，併發症也少的優點，有助延長患者人工膝關節使用年限，病人術後感受更貼近於正常膝蓋，不過，健保未給付相關費用，患者約需自付10多萬元。