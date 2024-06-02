24歲孫安佐被爆在泰國呼麻闖民宅，今早他現身受訪，說自己被下蠱，父親孫鵬偷偷給他喝符水，對母親狄鶯失望但還是愛她，對此，身心科醫師胡學錦表示，孫安佐與父母間缺乏互信，「3個人都需要幫助」，建議3人都要就醫，化解心結，且現階段別否定孫安佐，「事實歸事實，但他的感受是真實的。」

孫安佐自泰國返台，昨開網路直播，要父親「別做偷雞摸狗的事」，今早他出面受訪，說自己和母親已和解，「我也沒有希望她跟我道歉，失望是失望沒有錯，但我還是愛她」，接著又說自己被下蠱，被綁在床上，還有不知道幾歲的老頭，對他做了像是能量轉換的事情。

阮綜合醫院身心內科主任胡學錦看了孫安佐今早受訪的影片，胡學錦說，孫安佐和父母關係看起來是不好的，彼此缺乏互信基礎，他不相信父母，「他需要幫忙」、「父母也需要幫忙。」

胡學錦說，對這類親子溝通障礙，一般來說，醫生會先跟小孩談，了解他對父母感受，接著再跟父親、母親分開談，了解他們對孩子的期待，「不可以一開始就3個人一起談，這樣會吵架。」

胡學錦說，醫生在與親子3方談過後，再幫忙理出問題徵結點，找個適當時機，再與3人一起談，這樣有助釐清到底是哪裡出問題，是父母管教態度？溝通方法？還是小孩對父母有誤解，由專業人士幫忙疏解他們之間溝通障礙。

有外界覺得孫安佐自稱被下蠱，受訪神情狀態也不是很穩定，對此，胡學錦說，不管事實是什麼？個人的感受都是真實的，「不要直接去否定」，孫安佐需要被幫助，父母也需要被幫助，父母一定痛苦，他們是愛小孩的，但小孩感受不到愛，覺得父母在找麻煩，「出發點好的，但方法也許用錯了。」

胡學錦說，如果放任這種親子溝通障礙不理，臨床上來看，親子關係可能更惡化，有可能不相往來，洐發肢體衝突，小孩想跑到離父母很遠的地方，父母去找他，反而引發更大衝突，對於這類情況，他都是建議如果愛彼此，請給自己與對方機會，就醫諮商，讓專業人士幫助彼此間打開心結。