趙逸嵐（小8）、李千娜及盧以恩21日一起宣傳新戲《Q18量子預言》，趙逸嵐與李千娜劇中飾演一對同志伴侶，兩人有多場吻戲及滾床，李千娜說，兩人吻戲包括爬上樹接吻，其中一場還是在沙灘的天體營，「旁邊真的都是裸體的男男女女，我嚇死，下半身還有毛！」

趙逸嵐也回憶：「真的裸體站在面前！且距離非常近。」兩人當下都不知道眼睛該放哪，反而是這些崇尚自然的民眾非常自在，且現場都有清場。

李千娜、趙逸嵐在《Q18量子預言》終有一場戲是在「天體營」場景。（三立提供）

趙逸嵐透露自己在拍這部戲之前，完全不認識李千娜，後來得知要跟對方拍戲，才趕緊先透過IG聯繫，不過兩人後來看到當初在IG第一次尬聊內容，真的超尷尬。尤其兩人第一天見面要演的就是瀕臨離婚、大吵架的戲，「我超緊張，還被攝影師發現，他事後傳訊息給我，問今天為什麼這麼緊張」。不過小8私底下跟李千娜的老公黃尚禾很好，也透過人類圖做角色功課，兩人後來很快就熱絡起來。

已經第3度演女同志的李千娜說，老公黃尚禾滿放心她去演，「他也認識小8，很支持，覺得一定要投入戲劇演出裡，他也有看吻戲，覺得很青春。老公完全不是吃醋的型，而且我是喜歡待在家的人，現在又生了寶寶，除非有工作，否則一天24小時都在家」。