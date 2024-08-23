新台幣近期拉出一波長紅，且本周直接突破32元整數大關，單周合計再強升3.12角或0.98％，周線拉出連四紅，匯價已回到3月底水準。若拉長看8月以來表現，新台幣累計已經狂漲8.6角，為今年以來最強單月漲幅，若月底出口商拋匯助攻，不排除單月反彈整整1元之多。

匯銀主管分析，新台幣盤中仍震盪，一度還回貶到32元上方，顯示目前價位買賣雙方都可接受，來回力道可能還要拉扯一段時間，下一關卡將挑戰31.7元，若升到此價位，才算是站穩31元價位，只要聯準會繼續釋放更多鴿派訊號，新台幣等亞幣都還有一波漲勢可期。

近日新台幣漲勢先踩煞車，似乎開始漲多拉回。匯銀主管直言「符合預期」，近期做多的資金先獲利了結，加上稍晚又有鮑爾談話，此時先休息觀望，且觀察8月初以來新台幣一路從32.8元高點回落，連破多道關卡，此時不只有新台幣先獲利了結，主要非美幣別走勢也先回落。

在全球央行年會前夕，23日主要亞幣均回落，日圓貶0.4％、韓元貶0.13％、星幣貶0.08％、新台幣貶0.03％，人民幣平盤作收。

外匯交易員則說，市場對鮑爾談話不期待，預計應是維持先前立場，不至於說出太過鴿派言論，後續新台幣可能在區間震盪，前一波升值結束後，下周匯價也不排除繼續小幅回貶。

不過，下周進入月底，出口商實質拋匯需求出籠。交易員分析，近日觀察出口商在32元上方拋匯都很積極，雖然價格相較月初貴很多，但今年以來出口商已經賺不少，在相對合理價格，有拋匯需求還是會進場賣，若下周出口商拋匯量能增加，將是支撐新台幣升值關鍵力道。

至於匯市對降息反應，交易員提到，近期觀察SWAP市場已經率先反應美國至明年7月降息8碼的預期，若後續美國經濟數據未再惡化，市場提前反應後利多出盡，後續全球匯市都要留意有漲多了結的風險。