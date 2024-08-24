姚元浩、吳映潔、莎莎，郭泓志、乱彈阿翔主持的《嗨！營業中4》，將於（25日）播出的第2集挑戰替千人備餐任務，姚元浩看到完成的料理與一開始計畫的菜單不同，一臉嚴肅的質問昔日夥伴楊銘威「誰弄的？」當他聽到是擁有中餐乙級執照的小幫手陳德烈的想法時，馬上閉嘴不敢多言。目睹姚元浩反差反應的莎莎笑言：「超級好笑，印象深刻。」

在備餐前，姚元浩、吳映潔、莎莎，郭泓志、乱彈阿翔、張立東、姚元浩被要求「體驗垂降、救援練習」，張立東直說：「這節目的走向太變態。」新來的小幫手大元也錯愕問道：「我來做菜的不是嗎？」隨後她和乱彈阿翔被指派演出躺在擔架上的傷患及救助手，兩人搭檔從地面用繩索升至高空，還假想在遇到狹隘空間時，要如何垂直運送，畫面驚險刺激，讓大元忍不住尖叫。到了目的地，乱彈阿翔竟先行癱軟上平台，被獨留在空中的大元再次崩潰：「病患怎麼剩自己一個人騰在半空中？」

大元（左起）、張立東、乱彈阿翔、莎莎、姚元浩、郭泓志、鬼鬼前往台南新化消防訓練中心。（八大提供）

另外，本周也迎來第2項挑戰，要替百人準備台南風味午餐，大夥還在細算該如何在預算內準備最豐盛的餐盒，身為台南人的郭泓志拿出在地人氣勢，開玩笑的說：「我們拿1000元去買，看量要多少，如果買到需要的量，但老闆跟我說是6000塊，我就一巴掌呼下去…」一番話讓莎莎疑惑問說：「你說呼自己，還是呼老闆？」郭泓志才解釋是想用苦肉計呼自己，笑翻全場。《嗨！營業中》第4季每周日晚上8點在八大綜合台播出。