位在中和區圓通路的百年紅瓦厝，搖身一變成為碧湖社區發展協會的照顧關懷據點，內有聞名遐邇的牛埔咖啡，曾任德陽艦艦長的葉圳傑每周三與妻子攜手前來泡咖啡給長輩喝，夫妻倆從此愛上碧湖，而銀髮長輩也喜歡葉圳傑泡的咖啡，因此牛埔咖啡又被稱為「艦長咖啡」。

中和錦昌里長兼碧湖社區發展協會執行長的邱尾玟表示，碧湖社區位於通往圓通寺的必經之路，早年一片稻田，農家養有許多牛隻，因此舊地名為「牛埔」，截至今日，該區土地地段仍名為牛埔段。在圓通寺上名為石頭山，山壁雕有大佛字及彌勒佛，從山頂望下看，該區就像是一座湖泊，因此前人稱為「石壁湖」，口耳相傳成為「碧湖」優雅名稱。

今年74歲的葉圳傑海軍官校63期畢業，服役期間，奉命到美國一起接收德陽艦。德陽艦是艘驅逐艦，平時肩負保護台灣海峽、東沙群島、南沙群島等疆域的重責，在艦長任內最大任務是1994年擔任敦睦艦，前往新加坡、菲律賓等國家訪問，直到2001年上校艦長退役。

葉圳傑年輕時喜歡打羽毛球和爬山，他表示，當海官最大夢想是擔任艦長；爬山最嚮往是玉山。於今在登過台灣最高峰後，人生兩大追求目標均已完成，退休後改騎自行車，但不是兩周環島，而是一個縣市慢騎5天，如此騎過21縣市，也到日本騎車旅遊。

葉圳傑表示，喝咖啡是美國海軍的傳統，在艦上每天早晚必喝，退休後跟著太太到據點，因有牛埔咖啡，因此就自告奮勇手沖咖啡分享到據點的銀髮族，沒想到頗受歡迎。

葉圳傑的太太劉鳳嬌說，人生就像喝咖啡，入口是苦澀，就像她嫁給軍人，軍人保家衛國，長年在外，她為了不讓先生有後顧之憂，即使孩子半夜發高燒，也是自己帶著往醫院跑。於今孩子都大了，兒子也擔任海軍上校，女兒則是警大柔道教練，老公也退休了陪伴在旁，就像咖啡的第二口，開始回甘香醇。