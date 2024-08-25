許多人會為了地球永續、避免殺生、宗教信仰選擇吃素，其中有些茹素者會希望盡可能排除動物剝削、動物虐待，成為純素主義者（Vegan），積極向身邊親朋好友推廣吃素好處。不過近日有網友透過Dcard分享歌手陳芳語在IG上用偏激言論宣導吃素理念，造成部分網友看完心裡不適。

陳芳語吃素後言論偏激？IG限動指蛋奶是致癌物：看人喝牛奶想吐

昨（22）日有網友在Dcard上以「陳芳語吃素後的偏激言論」為題發文，原PO表示從以前就很喜歡陳芳語，也知道她為了環境生態認真吃素，但是近年推廣為了不要虐待動物而吃素的IG限時動態卻越來越偏激，包含指出蛋奶都是致癌物，「牛奶真的是有夠噁心，每次看到人喝牛奶都很想吐」，或是表示「如果你吃肉，你就是參與虐待動物，不想接受不當聽，沒關係繼續當一個言行不一的人」，甚至轉發影片抨擊影片中女士的行為是「今年看過最白癡最該被屠殺的人」，原PO也表示，「為了不要虐待動物不吃肉，我可以理解，但如果他們真的有吃肉的需求，為什麼還要被說成虛偽呢？我相信一定有素食者和葷食者和平共處的方式，我和我朋友就是，但真心認為不用那麼偏激」。

陳芳語15歲就茹素！宣導純素好處坦言情緒化：不想得罪人

事實上，陳芳語去（2023）年9月就曾登上YouTube「夠維根Go Vegan」頻道，分享家中姊姊從青春期開始吃素、爸爸吃鍋邊素，自己則是15歲到流浪動物收容所擔任翻譯義工時，看到網路影片有人吃狗肉，後來看了豬、雞、牛等相關動物宰殺影片，結果哭了一個禮拜，最後選擇只吃蛋奶素，29歲才正式轉為純素主義者。

陳芳語在訪談中也透露剛開始吃素時曾飽受網路攻擊，甚至被餐廳擋在門外表示不接受茹素客人，不過她也希望站在善良出發點，向大眾傳遞理念，「亞洲人比較和平，但是外國人在做動物權推廣的時候，非常的激烈」，對於會不會想要影響另一半，陳芳語則表示，「這就是要去拿捏，不能強迫人家，但是我會希望有辦法發自內心」，變成素食者後，她也覺得自己回到原本的樣子。

不過陳芳語也坦白自己是情緒化的人，為了不要得罪他人，最後她也詢問「夠維根Go Vegan」白龍如何溫和推廣純素理念，白龍也表示前一兩年會歷經「Angry Vegan（憤怒的純素主義者）」時期，導致身邊的朋友越來越少，「就算心裡有衝擊，給別人的感覺還是要正向，有養寵物我就從寵物講，在意環保我就從環保講，然後在意健康我就從健康，想要知道他是在意什麼東西然後再講」，以客製化方式與對方說明。

陳芳語「吃素言論」太激烈惹議！網認：互相尊重就好了

如今陳芳語因為宣導純素理念受到爭議，許多網友對此表示，「她之前不是有過跟生蠔拍照，結果被別人嘲諷啊不是吃素？她那時還說，她吃素不代表她的朋友都要跟著吃，她吃素是她的事，現在看來她也成為偏激素食主義者了」、「國外有些素食主義者也很偏激，甚至還有人也給自己的狗吃素？？普通人可以尊重他們吃素，但他們卻不尊重別人」、「就是因為這些限時動態退追她的，吃素沒問題，但他的態度就是大家不吃素就會是千古罪人一樣，看了很不舒服」、「我覺得人吃肉本來就是食物鏈的一環，不要有虐待行為就好，就心懷感激的吃下，然後不要太浪費食物」、「人類吃動物是殘害，那動物吃動物呢？食物鏈本來就是自然現象，應該抵制的是虐待動物的人／工廠，而不是全部的葷食者」。

不過大多數人認為，不論是葷食者還是素食者，只要互相尊重彼此想法即可，「就這邏輯，那吃素不也是殘害植物嗎...其他肉食動物也是兇手，因為也在虐殺其他動物。其實互相尊重就好了」、「憑良心講，我認為她說的都對，可是我是想享受身為人的既得利益，所以我不會去批評她在自己的地盤激進發言，但是我也會避免接觸到她的地盤」、「本人吃鍋邊素多年，她說的每一句確實真的啊，絕大部分的葷食者看不下去而已，每個人觀點不同。我很認同這些但不會寫在社群平台或鼓吹周遭人吃素」、「我如果今天想吃素純粹環保考量，不是生命考量，但感覺如果要倡導大家吃素，與其用罵的指責誰很殘忍，不如宣傳吃素的好處，不過這也是立場想法不同而已」、「除了致癌那段，其他言論都是事實，每個人有愛護動物的方式，她的方式比較直接而已，動物會謝謝她的」。