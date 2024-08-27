在黎巴嫩真主黨與以色列周日以大量火箭炮和無人機互轟後，美軍參謀長聯席會議主席、空軍上將布朗（CQ Brown）隨即飛抵以色列展開為期3天的中東之行。雖然這是加薩戰爭爆發這十多個月以來，以色列和黎巴嫩最嚴重的邊境衝突之一，但以色列受損有限，且雙方迄今似乎都無意採取進一步的報復行動。

該美國最高軍事將領表示，真主黨的攻擊只是最近幾周針對以色列兩起可能發動的攻擊威脅之一。伊朗也揚言要為上個月在德黑蘭遇襲身亡的哈瑪斯領導人報復以色列。

當被問及中東爆發地區戰爭的立即風險是否已經下降時，布朗上將回答「是的，多少有些降溫」，他在飛離以色列時表示：「你已經知道有兩件事會發生，其中一件已經發生了。現在取決於第二件將如何發展。伊朗如何回應將決定以色列如何回應，這將決定是否會發生更大規模的衝突」。

他並警告伊朗在伊拉克、敘利亞和約旦等地結盟的武裝團體也構成風險，這些伊朗的盟友曾襲擊美軍。還有葉門的胡塞武裝組織鎖定紅海航道，甚至向以色列發動無人機攻擊，也是地區衝突的風險之一，「這些其他的組織真的會因為他們不滿意就自行行動嗎？尤其是胡塞」，他形容什葉派組織是難以預測的「未知數」（wild card）。