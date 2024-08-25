以色列國防軍25日對黎巴嫩真主黨目標實施先發制人的打擊行動，真主黨隨後對以色列領土發射300多枚飛彈，以報復指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）被殺。以色列外交部長卡茲（Israel Katz）表示，「以色列並不尋求全面戰爭，而是會根據當地事態發展採取行動。」

以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）也在社交平台X發文說，「任何試圖攻擊以色列的行為，都將遭到以色列軍隊和安全系統的強有力回應。」

黎凡特戰略事務研究所（Levant Institute for Strategic Affairs）主任納德（Sami Nader）告訴半島電視台，以色列的攻擊「有可能將整個地區拖入全面戰爭」。他說，雖然這標誌著「行動範圍和強度的重大升級，但真主黨和以色列都在努力避免全面戰爭」。

納德說，以色列對迦薩戰爭已「筋疲力盡」，而真主黨也不希望看到一場類似於2006年發生的戰爭，因為黎巴嫩正處於「嚴重的經濟危機」。不過，他表示，外交解決方案似乎尚未形成，「以色列決心改變交戰規則」，允許所有從以色列北部撤離的以色列人返回。