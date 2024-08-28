瑞銀集團中國區總裁及瑞銀證券董事長錢于軍表示：瑞銀在華深耕多年，並在過去20餘年中持續舉辦中國A股研討會。在目前國內、國際和地緣政治環境日益複雜的關鍵時點，本次研討會旨在為投資者提供專家洞察，幫助他們瞭解中國發展的新趨勢，並捕捉其中蘊涵的投資機遇。

在談及中國宏觀經濟形勢時，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為：“中國經濟正在面臨宏觀經濟新格局與房地產市場下行的考驗，對此，政策多次強調向高品質增長轉型。最近召開的三中全會制定了全面的經濟發展藍圖，多項關鍵措施的有效實施將有助於改善資源配置、優化公共服務、釋放增長潛力及增強投資者信心。”

今年的研討會旨在探討不斷變化的環境對中國經濟、市場和企業的意義，聚焦一系列引領未來發展的關鍵性問題，比如 「高品質增長」將如何塑造中國經濟及企業的未來發展？中國將如何應對愈加複雜的地緣政治及貿易關係？投資者是否低估了中國股市的長期投資潛力？

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示：支撐A股市場發展的重要力量來自於政府部門維護資本市場的決心，與高品質發展過程中不斷演變的投資機會及巨大的市場潛力。其中，加快發展新質生產力的諸多舉措不僅將為經濟平穩轉型護航，也有望為市場提供新的增長引擎。我們期待中國A股市場進一步發揮促進作用，長期、持續為引領新質生產力發展的創新專案配置關鍵資源。

為期兩天的研討會將彙集諸多外部專家及瑞銀分析師，在20餘場專題討論會上，針對推動中國戰略轉型的多個議題分享實地觀察與真知灼見。此外，與會者還將有機會參與自動駕駛接駁車展示會，並參加自動駕駛試乘活動，親身體驗移動出行的未來。