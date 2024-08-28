在中央金管會的支持下，高市府推動綠色金融與科技創新，攜手清華大學、中國信託等單位共同合作，在高雄亞洲新灣區打造「高雄金融科技創新園區」，預計今年10月正式營運。高市府經發局規畫將園區設置於高雄新創大樓2樓，並加碼提供「一免、兩減半」租金優惠，即首年免租金，第2年租金減半優惠。

高市府與中央合作推動「亞灣2.0」計畫，規畫於已成形的智慧科技產業基礎上，選訂「智慧金融」為旗艦產業之一，建構南部金融科技創新能量，在中央金管會的支持下，高市府於亞灣區設置「高雄金融科技創新園區」。高市經發局28日在中國信託金融園區，舉辦推廣交流說明會，吸引超過50位新創企業、公協會，法人學研機構參與。

高市府經發局長廖泰翔表示，感謝金管會看好高雄，與市府合作成立台灣南部首座的「高雄金融科技創新園區」，結合「金融創新」及「科技新創」，推動在地產業創新實證，也將提供綠色金融科技課程及國內外活動等服務，促進金融科技領域的創新合作與發展，打造連結國際的創新生態系。

廖泰翔提到，這次也特別規畫綠色金融科技創新徵件活動，尋找創新應用解決方案，邀請對於綠色及數位應用有興趣的業者或團隊加入，後續將媒合與在地業者執行創新實證專案合作，期待未來有更多創新力量加入高雄，共同推動高雄金融科技的發展，實現綠色金融的在地化應用。

金管會表示，高雄金融科技創新園區是中央與地方推動「亞灣2.0」計畫中的重要一環，也是金管會致力於南北金融科技均衡發展與鼓勵綠色金融科技應用的核心計畫之一。金管會將持續提供法規及發展上的支持，確保高雄園區的策略與措施能夠適應市場變化；也期許高雄園區不斷關注市場需求，及時配合產業及新創團隊的需求。

高市府經發局指出，高雄金融科技創新園區預計10月營運，同棟還有台灣碳權交易所、高雄淨零學院及IBM高雄軟體科技整合服務中心，進駐業者將享有「一免二減半」租金優惠。