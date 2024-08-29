下半年受到太陽和其他行星等運行影響，有些星座將迎來輝煌時刻，《搜狐網》點名獅子、水瓶2星座能量大爆發，在接下來幾個月運勢會顯著提升，這是他們展現自我，實現夢想的絕佳時機。

▌獅子座

獅子座由太陽守護，象徵著力量、勇氣和領導力，下半年是太陽進入獅子座的黃金時期，這為獅子座的人帶來無與倫比的自信和魅力，他們將有機會展現領導才能，在事業和個人生活中取得突破，主宰自己的命運。

▌水瓶座

水瓶座由天王星守護，代表創新、獨立和人道主義精神，下半年天王星將給水瓶座的人帶來一股清新之風，激發創造力和改革精神，他們有機會打破常規，引領潮流，用獨特的視角和創新思維，為社會帶來新的啟示。

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