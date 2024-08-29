目前嘉義已有409戶蚵農取得水產品生產追溯QRCODE，有29戶取得產銷履歷標章及1戶取得CAS標章，且在持續增加中。（呂妍庭攝）

中秋節將屆，嘉義沿海牡蠣因凱米颱風受創嚴重，產地供貨有限，目前帶殼牡蠣1台斤7、80元，比颱風前漲了1、20元，加上越南蚵混充、削價競爭，在地蚵農面臨極大壓力，近年大力推動溯源制度的嘉義縣政府，特別在中秋節前後推出「東石蚵．營業中」活動，鼓勵民眾到特定餐廳、店家品嘗、採購國產牡蠣，還能抽好禮。

嘉義已有409戶蚵農取得水產品生產追溯QRCODE，包括蚵農許清山夫妻，為自己強化競爭力。（呂妍庭攝）

參與溯源制度的蚵農許清山說，凱米颱風對產量衝擊很大，「現市面上都是颱風殺剩的」，產量減加上中秋節旺季將屆，牡蠣價格已稍微上揚，產量青黃不接也導致越南蚵混充更加泛濫，查覺到問題嚴重性，他才會加入溯源體系，現有不少民眾會認溯源標章來跟他買牡蠣。

縣府表示，縣府從2022年開始就推動蚵產業提升計畫，其中最重要的工作就是導入溯源制度，幫助國產蚵與進口蚵做市場區別，也更堅立東石蚵的品牌形象，目前嘉義已有409戶蚵農取得水產品生產追溯QRCODE，有29戶取得產銷履歷標章及1戶取得CAS標章，且在持續增加中。

29日記者會上，嘉義縣長翁章梁也與型男大主廚邱寶郎師傅共同示範烹飪五味鮮蚵，教導大家如何料理新鮮的國產牡蠣。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁試吃牡蠣加工品，誇業者技術愈來愈好。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁說，嘉義東石、布袋牡蠣產量占全台49％，是全台主要產地，講到東石，很多人第一個想到就是蚵仔，這幾年國產牡蠣確實面臨外國蚵混充問題，所以縣府積極推溯源，漁業署水試所也有技術可以鑑別台灣蚵還是外國蚵。

翁章梁說，雖然嘉義牡蠣在颱風受創，產量受到影響，中秋節還是會量提供給消費者，呼籲大家要搶先嚐鮮，而縣府去年首推「東石蚵．營業中美食地圖」活動，非常受店家及消費者好評，今年再推2.0版本，攜手28家在地美食業者及台中馨苑小料理米其林餐廳等店家參加，有6家在地業者甚至推出「東石鮮蚵宴」，只要2480元就可以吃到原價超過3000元，多達10道美味蚵料理及個別店家的拿手特色菜，絕對在要期限內好好品嚐。

漁業署代理署長，已有90％蚵農申請牡蠣溯源，建立東石蚵品牌，跟進口區隔，未來漁業署和衛福部會不定期抽查，如果被查到混充就依法辦理。

「東石蚵．營業中」系列活動今（29日）記者會後開跑，至10月4日止，民眾只要到「東石蚵美食地圖」嘉義及台中兩地的指定餐廳、合作商家品嚐、購買東石蚵，完成指定任務就有機會獲得iPhone、合作餐廳者優惠券等多項大獎，另中秋節當天還特別加碼，民眾只要至6家東石鮮蚵宴合作業者用餐，並點選「東石鮮蚵宴」料理，前20名就可再獲得可愛牡蠣娃娃。