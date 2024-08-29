證交所指出，中化依據企業併購法規定轉換為中化投資控股公司，所轉換的中化投控普通股1.49億股於股份轉換基準日9月2日上市。中化已於今年5月28日股東會決議以中化普通股1股，換發中化投控普通股0.5股，原中化股票同日終止上市。

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