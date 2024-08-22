長跑超過20年，新新確定併了！台新金、新光金22日分別召開董事會，通過以換股方式合併，新光金1股普通股可換台新金0.6022股普通股，較先前的0.584股略高，並定於10月9日各自召開股東臨時會股東通過此案，合併後的金控名稱定名為「台新新光金控」，為台灣第四大金控。

新新併第一次是在2002年，但當時新光人壽需增提196億元準備金及減增資，吳東進、吳東亮對於重新計算換股比例沒有共識，最後合併暫停。直至新光金在去年6月9日改選董事，由原始三大股東之一洪家的洪士琪 ，結合台新金董事長吳東亮等大股東的改革派，扳倒新光金創辦人吳東進一派，經營權正式變天，加上新光金近 期財務狀況轉佳，才讓新新併又見到曙光。

在今日董事會前，台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光2 人周一連袂前往金管會，向金管會報告將以換股方式啟動合併案。由於此次台新金勢在必得，市場推估換股比率將優於2年前的1股新光金 換0.584股台新金，可能超過0.6股，根據今日董事會討論結果，確實也開在0.6股之上。

台新金、新光金今日因召開董事會討論合併事宜，停牌一天。新新併三角戀的「最佳女主角」新光金，21日股價收12.45元，創 2018年4月底、約六年四個月來新高，成交量並擴增至99萬張歷史新天量，也成為21日全市場第一大量的個股，惟三大法人從前一天大買 逾4萬張，21日轉而賣超7.21萬張。