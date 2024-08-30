經濟部長郭智輝訪日出席30日舉辦的「經濟安全保障及台日科學技術合作的九州經驗」為題的論壇會議，同時參訪日本生技及半導體廠商，鼓勵來台投資或設立研發機構，進一步深化台日科技合作及供應鏈夥伴關係。他表示，經濟部正規劃各項作為，協助欲赴日投資台商解決投資障礙，並期待解決人才短缺問題。

郭智輝在「台日科技對話」中強調，我政府推動半導體等「五大信賴產業」的企圖心，隨著AI應用商機發酵推升伺服器及半導體晶片需求，將為深化台日經貿夥伴關係帶來機運。為協助我業者全球布局掌握商機，經濟部刻正規畫各項作為，協助有意前往日本投資廠商解決投資障礙，並發揮產業群聚效益，此外，也計畫半導體人才培訓，期待透過跨國合作解決人才短缺等問題，並強化雙方供應鏈韌性。

應邀出席論壇的日本自民黨「半導體戰略推進議員聯盟」會長甘利明在論壇中強調，經濟安全及確保關鍵物資供應的重要性。他指出，半導體是關鍵基礎設施最重要的零組件，也是全球最大的咽喉點（choke point），控制半導體就能控制全世界，應確保半導體等零組件應來自志同道合國家，台日分享自由、民主等價值，期待台日深化夥伴關係。

為推動總統賴清德揭示的「健康台灣」國家願景，郭智輝利用訪日之行拜會再生醫療、外泌體及幹細胞領域的日本領導廠商，鼓勵生技業相關日商強化對台投資及技研合作。另外推動「五大信賴產業」，郭智輝也拜會了日本半導體供應鏈大廠，鼓勵擴大在台投資，深化台日半導體產業合作。

經濟部國際貿易署指出，日本是我第3大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，台灣則是日本第4大貿易夥伴。 2023年雙邊貿易總額為757.69億美元。同年1至12月，我對日本投資件數為45件，金額為2.14億美元；日本對我投資216件，金額為6.2億美元。