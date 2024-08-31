前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，在政壇掀起大浪，甚至驚動英國媒體BBC；同時，過去1年多，搭上AI、和輝達一搭一唱的美超微也因二度財務造假陷入財務紀律危機，股價從1229美元蒸發67.85%；紅極一時的政商要角紛紛跌落神壇，財信傳媒董事長謝金河今（31）日忍不住發文批評，治理不容有灰色地帶，信用打折，恐怕很難有再起的機會。

謝金河在「治理的路上，不容有灰色地帶！」一文中談到，這幾天台灣最熱到的新聞都在京華城弊案，繼北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京被收押，昨（30）晚前北市副市長彭振聲及柯文哲都沒有能走出北檢；第一時間連英國媒體BBC都以「柯文哲弊案風波，台灣政壇第三勢力的領袖發生了什麼事？」為題進行報導；京華城風暴已經在政壇掀起大浪，熱力傳遞到全世界，這是國家治理與城市治理的問題。

另一個是過去一年多異軍突起的AI巨頭美超微（Super Micro）涉及的會計紀律問題；放空機構興登堡（Hindenburg）指控美超微諸多財報疑點，沒想到美超微並沒有立刻提出辯解，且直接表示延期公布財報，此舉震驚全球市場；8月26日美超微股價暴跌104.15美元，跌幅19.02%，盤中股價最低跌到395.18美元；對比先前Ai狂潮，伺服器最熱時股價最高到1229美元的盛況，股價已跌掉67.85%。

回顧美超微最風光的時候，股價瘋狂大漲，各家媒體大篇幅報導創辦人梁見後的創業傳奇，尤其，他出身於嘉義竹崎非常貧窮的村落，到美國留學、創業有成的過程一時成為典範；然而，曾經在2020年犯過「提前增列營收」、「低報支出」兩項財務大忌，被SEC罰款1750萬美元的美超微，如今依然沒學乖，再次被興登堡研究查出諸多疑點，且公司還不敢直球對決，選擇迴避，這是對美超微的巨大傷害，未來恐怕必須接受更嚴格檢驗。（文章未完…全文見此）

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