AI伺服器大廠美超微日前驚爆作假帳，導致公司股價一夕暴跌2成，而台灣近日則因京華城容積率弊案，鬧得沸沸揚揚，兩件事乍看毫不相關，但財信傳媒董事長謝金河卻認為有其共通點，也就是不管是公司治理或國家治理，都不容許灰色地帶，若不敢直球對決，選擇迴避將造成巨大傷害，而一旦信用打折扣，恐怕難有東山再起的機會。

謝金河在臉書以「治理的路上，不容有灰色地帶！」為題發文，指出這幾天，台灣最熱鬧的新聞都在京華城的案子，繼應曉薇、威京小沈被收押，台北市前副市長彭振聲也沒能走出北檢。第一時間，英國的BBC報導：柯文哲弊案風波，台灣政壇第三勢力的領袖發生了什麼事？

京華城風暴已經在政壇掀起大浪，熱力傳遞到全世界，這是國家治理與城市治理的問題。另一個是過去1年多異軍突起的美超微（Super Micro）涉及會計紀律問題。放空機構興登堡（Hindenburg）指控該公司諸多財報疑點，沒想到，Super Micro並沒有立刻提出辯解，直接表示延期公布財報。本文未完，全文見此）

延伸閱讀：

逾180萬存股族注意！00919、00929配息開獎 爽領10％配息率價位曝光

勞退基金前7月大賺5980億 每人平均分紅4.7萬元創新高 勞保局教戰 4招快查你可領多少？

10大ETF人氣王一文看！這檔最受歡迎 周增6,028人