綜合外媒報導，肖夫指出，對荷蘭來說，ASML是一個極其重要的創新產業，在任何情況下都不應受影響，因為這將損害ASML的全球地位；當局正進行談判，也特別關注ASML的經濟利益，需要權衡，重申經濟利益是極其重要。
消息人士日前透露，ASML在中國提供服務和設備零組件的某些許可將在今年底到期，屆時荷蘭政府將可能不會續發許可。預計這項決定將涵蓋該其頂級深紫外光刻機（DUV）。
對於荷蘭計畫限制半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）在中國維修和維護其半導體設備的能力，法新社引述荷蘭首相肖夫（Dick Schoof）表示，當局在決定進一步收緊光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）設備對中國出口規則時，將考慮該公司的經濟利益。
綜合外媒報導，肖夫指出，對荷蘭來說，ASML是一個極其重要的創新產業，在任何情況下都不應受影響，因為這將損害ASML的全球地位；當局正進行談判，也特別關注ASML的經濟利益，需要權衡，重申經濟利益是極其重要。
消息人士日前透露，ASML在中國提供服務和設備零組件的某些許可將在今年底到期，屆時荷蘭政府將可能不會續發許可。預計這項決定將涵蓋該其頂級深紫外光刻機（DUV）。
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