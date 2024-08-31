綜合外媒報導，肖夫指出，對荷蘭來說，ASML是一個極其重要的創新產業，在任何情況下都不應受影響，因為這將損害ASML的全球地位；當局正進行談判，也特別關注ASML的經濟利益，需要權衡，重申經濟利益是極其重要。

消息人士日前透露，ASML在中國提供服務和設備零組件的某些許可將在今年底到期，屆時荷蘭政府將可能不會續發許可。預計這項決定將涵蓋該其頂級深紫外光刻機（DUV）。