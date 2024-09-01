新北市土城區民眾日前在臉書社團發文，稱女兒放學途中遇陌生男子跟蹤並偷拍，幸有1對熱心的情侶告知並喝止歹徒，提醒土城的居民留意該名男子。土城警分局回應，將加強巡邏並請發文者與警方聯繫。有網友則留言，兩周前疑似同一人也出現在中和區。

發文者表示，前天（8月30日）下午5時許，女兒下課回家途中，該名陌生男子一路從土城日月光尾隨至中央路的麥當勞，女兒有發現這名男子，所以不時回頭看，這名男子顯得神情緊張，但女兒沒有發現被偷拍，幸好有1對好心的情侶，跑過來提醒女兒被人跟蹤並偷拍，並且喝止這名男子，男子才匆匆離開。

發文者也公布跟蹤偷拍狼的外貌特徵，染咖啡色頭髮，身穿黑色短袖上衣、牛仔長褲，背大後背包，身高約168公分，年紀約20多至30歲。

土城分局於網路巡邏時見該則貼文，留言請發文者聯繫警方，並表示將加強巡邏。另有網友留言，疑似同名男子兩周前也在中和區新生街有相同行為。

★未經判決確定，應推定為無罪。