透過面試可直接考驗求職者的應變能力，大陸一名博主表示，剛大學畢業的小黃參加某企業的銷售員面試，當天還有另外2名求職者，面試官出了一題「哪個字永遠寫不好？」其中一人答不出來，當場離開，另一人答「孬」，小黃則回答「壞」，最後小黃獲得面試官青睞，得到工作機會。

博主近日於《小王說職場》專欄指出，大學剛畢業的小黃，應徵銷售員工作，面試當天還有另外2名求職者，面試官問「哪個字永遠寫不好？」約過3分鐘，第一名求職者認為提問和工作內容無關，氣得飆罵「這算什麼問題？在玩我嗎？」說完便離開現場。

第二位求職者答「孬」，輪到小黃回答時，他表示除了「孬」， 好的反意詞是「壞」，因此寫不好的字就是「壞」，面試官聽到小黃的答案很滿意，決定錄用小黃。

面試官說，公司需要創新人才，考題只是為了測驗個人的思維能力、變通能力及創新能力，強調在職場上光有工作能力還不夠，最重要的是臨場應變。