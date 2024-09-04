一名剛畢業的女網友日前去面試一家公司的行銷企劃，該公司在求職網上開出薪水區間在33～45K，結果當天團體面試時，她表示，之前曾在大品牌實習過，有相關經驗，期望薪資35K，結果公司竟只願意給她29K，連求職網站上寫的最低33K都不到，令她傻眼。

原PO昨天在Dcard發文，表示某公司徵行銷企劃，在求職網站上寫薪水區間33～45K，她雖然剛畢業，但之前有去大品牌公司實習過，也有實際有帶動業績起飛，所以面試時，表達期望薪資35K。

原PO表示，由於是團體面試，另外還有2名應徵者，其中一名有3年經驗，他開45K，因為他在前公司月薪40K，想調薪被公司拒絕，所以才想換工作；另一位也是應屆畢業，沒有相關經驗但有興趣，所以他薪水寫了網站最低的33K。沒想到面試官看了一眼說他們開的薪水都太高，將她的期望薪資從35K調成29K，問她能不能接受，「而那位有經驗的應徵者開45K，面試官只願意給41K，另外一個33K的居然只給他27K。」讓原PO非常傻眼，薪水完全跟求職網上寫的不符合。

貼文PO出後，引發網友熱議，「可以暗示這是哪間嗎？真的有夠雷，花了時間面試結果最後這樣搞，當大家很閒嗎」、「回頭在求職網站上檢舉他，超雷，浪費別人時間」、「不要去，公司感覺挺爛，」、「團體面試直接讓大家當薪水分享大會？」、「反正你們誰來都一樣，就看誰願意妥協」。