交通部近日發函台鐵公司，通過董事長與總經理調薪案，調薪幅度高達4成，台鐵產業工會質疑，基層低薪待遇未變，高層卻先調薪。台鐵公司副總經理黃振照回應，董事長與總經理薪資比照國營事業，全台一致，至於從業人員薪資調整辦法，已於6月送至行政院審查未核定。他也說，目前電機、工務類新進人員離職率近5成，明年打算再進用700多位從業人員。

台鐵產業工會聲明指出，交通部函文台鐵，通過董事長與總經理薪給標準調整，調薪幅度高達40％、調薪5萬多元，溯及既往至今年1月，董事長與總經理成公司化最大贏家，安全改革未到，員工低薪待遇不改，高層卻先調薪。

台鐵產業工會今再表示，交通部的回應很明顯要幫這次調薪背書，還稱別拿台鐵局時代薪資與台鐵公司化後比較，產工認為交通部是在打賞2位高層，作為公司化推動功臣，令台鐵員工無法接受，因台鐵公司化後要不要調薪，是依據國營事業的相關薪給辦法，但台鐵改制未滿1年，要如何拿在台鐵局時代的營運績效，作為台鐵改制後的薪資基礎。

台鐵產業工會說，上半年產工為了車長88元薪資津貼要抗爭，但台鐵高層可填個表格就多5萬多元薪水，現在調漲的薪資幅度，甚至可聘請一位站務員，究竟要這些員工情何以堪，且新進從業人員迄今都還等不到未來的調薪幅度成長空間，等不到人員待遇草案辦法，延任員工還領著低於勞動市場行情的津貼，高層調薪還是津貼數倍，對現場員工來說非常打擊。

台鐵產業工會強調，盼台鐵公司2位高層，若真要貫徹改革決心，請收回調薪案，或運用給員工配發秘錄器或增加安全改革的條件，展現安全改革決心。同時呼籲行政院與交通部，高層調薪40％是台灣社會難以接受的結果，台鐵高層應拿出足以說服社會大眾的條件再調薪，安全改革落實，改善低薪待遇，才能服眾。

對此，黃振照今受訪回應，國營事業董事長、總經理薪資部分，全台都是一致的，台鐵公司化後，進用的從業人員薪資6月已報奉行政院，尚未核定下來，若明年調薪3％當然也會跟著調薪，薪資制度也是根據全台國營事業一致的做法，會有績效獎金評比，若評比甲等就有4.4個月的待遇，未來審議通過，所有從業人員都會加薪。

黃振照提到，目前報上去給行政院審核的是從業人員薪資管理要點，並不包含津貼，6月20日已送交通部轉報行政院，後續審查核定時程則要看行政院人事總處及主計總處的進度。

黃振照指出，今年台鐵新進從業人員有900多人，明年打算再進用700多人，目前全體大部分是公務人員，也有發放留才津貼2000元。他坦言，畢竟這一行的薪資待遇不像其他國營事業好，有些人做了幾個月就離職，離職率滿高的，其中又以技術類的電機、工務相關人員，具有電機、土木技師相關資格者，來這邊才4萬塊又要輪班，年輕人可能比較無法接受，離職率近5成，行政人員比較會留下來。

他也說，現在有具公務員資格的公司人員，薪資待遇比照公務員，無績效獎金，從業人員才有，至於產工關心的則是新進從業人員的薪資，目前還難估算行政院核定的時程。