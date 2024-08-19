陳智菡月被爆領20萬！ 沈富雄1句話揭內幕：這才是重點

親綠網紅四叉貓（劉宇）近日貼出一份2024總統大選「幕僚薪資排行」，指出白營立院黨團主任陳智菡5個月領102萬元，是柯文哲競總幕僚裡最高的。對此，前立委沈富雄18日就表示，「陳智菡每月拿了20萬，進去競總的時候是誰核定這個薪水？這才是重點」，引發討論。

陳智菡在柯競選總統時月領20萬，引發外界討論，時任賴清德總統大選時的競辦發言人、新北市議員戴瑋姍還出面說，當時自己是「無薪全日志工」，沒有報薪水，還直呼「為了台灣我可以」。

對此，沈富雄18日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「戴瑋姍妳多嘴、多話」，直言戴瑋姍是議員、薪水本來就很好，兼任賴競辦發言人，「妳還拿什麼？不應該講這些東西，講了就漏氣了」。不過沈富雄也指出，陳智菡的回應也不好，她說她日夜忙死了，拿20萬是應該的，「這個20萬是誰核定的？還有現在沒選舉了，你做發言人你薪水是多少？」

沈富雄認為，「如果是8萬，那20萬要從8萬扣掉，就是妳為了選舉，多加的津貼或獎勵金」，沈富雄最後也說，「妳一個月拿了20萬，進去競總的時候是誰核定這個薪水？這才是重點」。