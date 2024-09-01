昇恆昌金湖廣場今年首度結合傳統與創新舉辦「百人博狀元大賽」，現場百人齊聚一堂博狀元，熱鬧滾滾。（于家麒攝）

昇恆昌金湖廣場今年首度結合傳統與創新舉辦「百人博狀元大賽」，現場百人齊聚一堂博狀元，熱鬧滾滾。（于家麒攝）

為迎接即將到來的中秋佳節，不斷為金門鄉親及遊客帶來豐富體驗的昇恆昌金湖廣場，今年首度結合傳統與創新舉辦「百人博狀元大賽」，活動在開放網路報名後即遭秒殺，100名手速超快搶下「應試」門票的會員於今(1)日下午2時兵分10桌同時開博，獲勝的「狀元王」將獨得即將上市的iPhone16手機一支，現場百人齊聚一堂博狀元，熱鬧滾滾。

經過「初試」數輪的廝殺，最侯由各桌勝出的10位桌狀元進行決戰拚手氣，來自金湖鎮的蔡姓男子手氣爆棚，以2次「五子登科」奪下「狀元王」，將在全球矚目的iPhone16上市後將它帶回家，羨煞旁人；蔡男也貼心表示，要把這支最新的手機上繳「太座」當禮物，讓一旁的老婆超開心，笑得合不攏嘴。

據了解，博狀元餅俗稱「博餅」，以擲骰子方式進行，是盛行於閩南地區特有的民俗文化活動。相傳是出生金門洪門港(后豐港)的鄭成功營中大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，並撫慰思鄉情緒，發明博狀元餅遊戲，讓官兵在中秋節玩上一把，而在廈門、泉州、金門等地流傳，成為一種中秋佳節應景的民俗娛樂活動。

昇恆昌公司表示，博餅活動迄今流傳已超過300年，是金門的年度盛事；今日活動不僅主持人及工作人員換上古裝，增添傳統節慶氛圍，金湖廣場於9月14日至17日也將響應「2024金門中秋博狀元餅活動」，凡在店內消費滿3000元以上的顧客，即可參與博餅遊戲拿好禮，期待與民眾一起度過充滿創新與互動的中秋節！