正在立榮航空櫃台辦理劃位的旅客眼見上方鐵門「直直落」嚇得拔腿就跑，還好狀況一下就被排除，未影響到登機時間。(于家麒攝)

現場工作人員表示，會發生此情況應該是有旅客誤觸消防警鈴才導致鐵捲門同時落下；不過也有可能是機械或系統故障所致，詳細原因還需進一步追查。(于家麒攝)

金門尚義機場大廳今(21)日下午接近16時40分左右，不明原因突然警鈴大響，導致西側大廳整面鐵捲門「無預警關門」，上百旅客「霧煞煞」受困其內全嚇傻，所幸航空站工作人員緊急趕到現場排除狀況才結束一場虛驚，全程歷時約近半小時，無人員受傷。

根據目擊民眾表示，當時正在西側大廳坐等搭機，突然間警鈴大響，整面鐵捲門就直接降下把他們關在裡面，超級傻眼；還有正在立榮航空櫃台辦理劃位的旅客眼見上方鐵門「直直落」嚇得拔腿就跑，還好狀況一下就被排除，未影響到登機時間。

現場工作人員表示，會發生此情況應該是有旅客誤觸消防警鈴才導致鐵捲門同時落下，原本設計的目的就是為因應火災發生時進行防火、防煙；不過也有可能是機械或系統故障所致，詳細原因還需進一步追查。

金門航空站表示，該站航廈外候機室，因旅客誤觸火警警報系統，導致立榮與華信報到櫃檯間之防火鐵捲門自動緩降，未傷及旅客；駐站消防設備維護𠄘商於16時26分截獲消防受信總機訊號，16時42分航站消防、機電及消防等相關人員，前往現場依SOP確定係誤觸事件確認無異狀後，約17時排除現場狀況，期間對航班運作無影響。