涉入京華城弊案遭北檢聲押的民眾黨主席柯文哲，今（2）日被台北地院羈押庭裁定無保請回，他在離開地院時稱，這兩天備受壓迫、凌虐，北檢則將提抗告，而這個結果也讓律師葉慶元直呼「匪夷所思、難以理解」。

北院羈押庭今天凌晨裁定柯文哲無保請回，他事後在臉書發文指控檢調以查扣手機等方式去編故事，這兩天可以說是極盡壓迫跟凌虐。不過柯也認法官扛住壓力，表達感謝。

葉慶元日前曾在臉書發文指柯文哲「此劫難逃」、可能會被裁定羈押，因為京華城不是都更案件，柯在市長任內卻指示副市長及都發局同仁，違法給予都市更新的獎勵容積，此舉違法圖利非常明確。他質疑，這麼明確的違法圖利案件，為什麼會拖到選後才辦？是不是為了要維持柯文哲及民眾黨的政治能量，來分散反對黨的選票？

而在羈押庭裁定柯文哲無保請回後，葉慶元今在臉書發文直言，時任副市長的彭振聲羈押禁見，時任市長的柯文哲卻無保請回，法院的裁定讓人難以理解，而在北檢抗告後，高等法院怎麼裁定，就讓我們拭目以待。不少網友也在葉慶元的貼文留言表示，「當8年市長，什麼都是一句我不知道」、「柯當初跟綠營合作用五大弊案來攻擊藍，這次大選又得罪綠，如果能全身而退，對藍綠傷蠻大」、「可能代表事實和真相和收到資訊差異非常大」、「真的讓人摸不著頭緒」。

★未經判決確定，應推定為無罪。