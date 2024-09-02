今天（2日）是立法院新會期的報到日，民眾黨團總召黃國昌一早8點多率領黨團成員報到。黃國昌表示，已經正式發出黨團協商請求給院長韓國瑜，希望及早召開黨團協商，及早確定開議日期，也希望立法院新的會期，有新的氣象，能夠及早開議。

民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、吳春城、林憶君、張啓楷、麥玉珍上午完成報到，黨籍立委林國成因人在國外，尚未返台，將於明日報到。

黃國昌表示，今天清晨民眾黨團全體成員都在台北地檢署外面，迎接柯文哲無保釋放，雖然忙到4、5點，很多委員其實到家也沒有闔上眼，但民眾黨精神就是在工作崗位上把每件事情做好，所以依照原來的規劃8點集合，一起完成本會期的報到。

黃國昌提及，針對這個會期開議日期的黨團協商，已經正式發出黨團協商請求給韓國瑜，希望韓國瑜及早召開黨團協商，及早確定開議日期，也希望立法院新的會期，有新的氣象，能夠及早開議。

黃國昌強調，民眾黨團整個黨團的運作與工作如常進行，對於黨團來講，最重要事情，是時時刻刻、分分秒秒沒有忘記選民的託付，更沒有忘記在選舉期間對大家所做出的許諾，今天完成報到以後，本周會正式召開記者會宣布民眾黨團在這會期的優先法案名單。

另外，是否因為柯文哲司法案件而影響藍白合作，黃回應，民眾黨團是一個理性務實、就事論事的政黨，在國會當中，推動各項改革法案，監督行政部門，秉持的不是親疏遠近，秉持的是理念、價值，以及是不是符合台灣社會及人民的利益，這才是我們在立法院履行立委職責，最優先也是最重要考慮的事情。

對於柯文哲選舉補助款買商辦，合法但引發爭議，是否推動修法，選舉補助款應該申報用途，供大眾檢視、以達公開透明？黃國昌說，有關選舉補助款、政治獻金法，乃至於公職人員選舉罷免法，相關的討論，過去這段期間社會有非常多的意見，這些意見我們都聽到，接下來審慎加以研議，怎麼樣讓台灣政治更清廉，更符合人民的期待，是最重要也是最優先考慮的原則。