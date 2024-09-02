環境部長彭啓明2日到高雄參加行政院南部服務中心所辦的「2024南方領袖教育學院」，彭啓明受訪時談到上周通過的「碳費三子法」已通過，成碳定價重要里程碑，也透露該法「僅地球是得利者」面臨企業、環團挑戰一度破局，現階段就是先以較低的行情進場凝聚共識。

彭啓明2日南下高雄科工館，到行政院南服中心所辦的「2024南方領袖教育學院」擔任上午場主講人，演講之前向媒體談到，上周已通過「碳費三子法」，說明碳定價是台灣接軌國際重要里程碑，雖然一開始僅向大企業收碳費，中小企業尚不用，但特別到南部告訴民眾，總統府已成立氣候變遷對策委員會，一定會更積極面對來自氣候變遷的挑戰。

至於外界質疑碳費制定過低，彭啓明透露其實在制定過程一度瀕臨破局，因企業增加成本一定會反彈，而環團則希望要再提高，整體來說因為收取碳費「僅地球是得利者」，整個制度面臨多方挑戰，首要先取得共識後，再慢慢調整收費標準。

彭啓明強調，碳費制度訂下來後，若企業未依規定申報、或是申報不實，一定會面臨相關罰則，不僅環境部會罰，減碳量未達標準金管會也有相關規範，除此之外在外銷也會因無法達國際標準受到影響，因此目前企業都還滿認真面對。