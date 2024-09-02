上詮7月稅後純益200萬元 EPS 0.02元 19:562024/09/02 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上詮（3363）因該公司股價近期多次達公布注意交易資訊標準，2日公告自結獲利，7月稅後純益200萬元，每股稅後純益（EPS）0.02元，較去年同期虧轉盈。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 00673R期元大S＆P原油反1 9／3起恢復融資融券及當沖交易等 《集中市場》期元大S&P原油反1ETF 9月3日起恢復信用交易 高雄公車式小黃開闢大社線 49路線深入社區月服務16萬人 #上詮 #稅後純益 #EPS #因該 #股價近 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市男捷運站1樓抽菸遭制止 髒話飆罵副站長罰5000元 11:382024/09/02 社會 雲林小二女童參加成長營遭體罰 屁股手背瘀青社會處介入調查 16:332024/09/02 生活 新北樹林透天厝火警 4人受困獲救輕微嗆傷 14:562024/09/02 社會 「捐血免費送蛋黃酥」 彰化名店老闆曝暖心原因 11:472024/09/02 生活 紫柔與U：NUS的蔡承佑相戀2年多 主動提分手原因曝光 19:042024/09/02 娛樂 大腸癌年輕化！每10人中7人有息肉 醫曝3大風險因子 16:012024/09/02 健康 基隆于右任墨寶亭台因地震崩壞 將進行拆除 17:142024/09/02 寶島 證實夫妻倆回她家休息！ 黃珊珊曝柯文哲「身體狀況不錯」 09:352024/09/02 政治 目擊者嚇慘！墾丁海域驚見「女浮屍載浮載沉」 身分待釐清 16:432024/09/02 社會 青島「路虎女」狂搧退役解放軍火遍全網 疑似後台超硬 03:412024/09/02 兩岸 好市多便當盒「微波後」飄怪味！內行人曝原因：2材質最保險 20:042024/09/02 生活 全球首例複製猴在大陸誕生之秘！孫強親曝過程 10:142024/09/02 兩岸 台鐵車廂掏出1疊紙 竟起火燃燒嚇壞旅客！醉漢趁亂落跑 12:102024/09/02 社會 影》 柯文哲無保請回 柯志恩認了「有點震驚」：很替他高興 14:382024/09/02 政治 高雄農業局攜手小港醫院 為旗山農民做職災健檢 12:402024/09/02 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。