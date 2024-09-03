京城銀8月稅後純益1.45億元，年減71.2％，累計前八月稅後純益34.16億元，年減10.6％，稅後EPS為3.07元。

京城銀表示，國發會於上月27日公布7月景氣燈號轉為黃紅燈，雖景氣紅燈僅維持一個月，但領先、同時指標數據顯示國內景氣仍維持在成長軌道。國際方面，因美國經濟成長開始放緩、通膨持續降溫，聯準會主席鮑爾更於全球央行年會演說時指出「政策調整的時機已到」，市場普遍預期聯準會將在9月首次降息。京城銀表示，聯準會啟動降息將影響國際資金的流向，確切的降息時程及幅度、匯率波動以及主要國家貨幣政策的變動等，都是值得持續關注且可能影響台灣經濟的重要議題。

京城銀指出，面對總體環境動盪，將持續維護良好的資產品質，截至8月底，京城銀逾期放款比率為0.02％，逾期放款覆蓋率為5,207.91％，全體放款覆蓋率為1.29％。

京城銀持續致力於推動普惠金融、落實公平待客，連續三年捐助南台南家扶中心，贈送微型團體傷害保險給需要幫助的家庭，今年捐贈對象增加北台南家扶中心，提供每一位被保險人最高50萬元保額，受惠對象累計已超過百個家庭。

京城銀表示，為落實公平待客與推廣普惠金融，近年來在各營業單位均提供無障礙友善金融服務與設施，並在官網設立「金融友善」專區，新增「青年」及「樂齡」族群專區，讓不同的客群能快速找到妥適的金融產品，並獲得金融知識與反詐騙要訣。為全面提升客戶體驗，京城銀辦理「京享嘉年華」友善金融系列活動，與弘道基金會合作「享智學堂」，以實際體驗進一步理解身心障礙或樂齡客群金融交易需求，共同打造暖心友善的服務環境。

另外，秉持社區銀行的經營方針，京城銀客戶可於線上一站式開立銀、證兩帳戶，透過數位方式深入社區，落實普惠金融。近期推出「京證點普拉斯：京牌挑戰賽」活動，客戶完成開戶、體驗數位服務，可參與豐富獎勵抽獎活動。