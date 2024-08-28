商用展示架大廠-裕慶-KY（6957），因上半年包裝運輸服務投入較高費用，加上原材料與人員薪資上漲等多個因素影響，28日發布2024年上半年合併營收18.26億元，年減16.83％，稅後純益為3.35億元，年減38.51％，EPS為6.81元，低於去年同期11.25元。

展望下半年營運，裕慶表示，因應中美政治變局及客戶需求，公司已規劃進行中國、台灣商用展示架產品生產調配，同步啟動生產垂直整合上游抽管製程規劃，有效下降生產成本，隨著新客戶、新產品、新服務，及生產垂直整合綜效，公司有信心創造下半年營運，優於上半年表現。

裕慶今年上半年營運表現，不如去年同期，除受到去年第一季因展示架新專案認列墊高比較基期，加上今年第二季針對分店及分部門的包裝運輸服務投入較高費用，及原材料與人員薪資上漲等影響所致，惟仍看好旗下商用展示架業務接單熱絡，智能灌溉植物展示架新品預計於第四季陸續出貨，有望推升集團整體營運向上動能。

裕慶2024年上半年商用展示架、電動床機構件業務營收比重，分別為78％及16％。其中，受惠商用展示架業務深化「設計＋製造＋服務」一條龍業務模式，助力商用展示架ODM業務轉型成效，帶動今年上半年商用展示架ODM業務銷售比重達65％，高於去年同期的60％。

即使第二季加大資源投入分店，及分部門包裝運輸服務，以及成本費用增加的情況下，今年上半年毛利率，仍保持43％水準。

裕慶指出，為擴大商用展示架業務整體接單規模放大，包括智能灌溉植物展示架、電動椅等新品接單皆有良好斬獲，再加上裕慶-KY亦成功取得全球最大零售商（W客戶）開發客製化商用展示架多項新品訂單，以及打入美國第二大折扣零售百貨集團（T客戶）商用展示架供應夥伴。

另外，裕慶目前已接獲多家客戶需求提供「分店」包裝運輸，或「分店至分部門」完整包裝運輸服務，完善商用展示架業務一站式整合服務優勢，整體業務策略效益，有望於下半年營運陸續發酵。

展望未來營運，裕慶-KY看好步入傳統商用展示架業務出貨旺季，加上目前主要客戶訂單保持良好需求，有望挹注未來公司營運保持成長態勢。