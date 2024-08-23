材料-KY認為，在平均銷售單價優於去年，且有新絲束產能擴充規劃，樂觀看待成長動能延續，下半年營收可望優於上半年。

材料-KY第二季因絲束和醋片需求強勁及銷售價格持續調漲，暨絲束新產能擴增挹注，絲束及醋片營收分別較去年同期增加37％及30％。

材料-KY表示，絲束新廠規劃於7月中旬建置完成，為穩定供應絲束予客戶，分二階段(5月及6月)進行新、舊廠管線對接，並利用管線對接停工歲修，以緩解生產設備去年全產能運轉，導致絲束產能減少、單位成本增加。

影響所及，第二季毛利率61.3％，較前季減少約6個百分點，但比去年同期略增0.7個百分點，加上持續研發綠色環保材料及新產品應用等專案研發，營業淨利17.53億，年增38.7％，季減21.3％；淨利17.53億元，年增62.5％，季減16.6％。

材料-KY指出，上半年淨利年增翻倍，顯示在絲束和醋片需求強勁及原物料成本維持低檔，持穩提升生產效益、增加規模經濟，穩固產業地位與核心獲利。

因應絲束需求與營運成長，材料-KY 7月中旬已完成擴增絲束產能，預計2025年1月再完成擴增絲束產能，暨預計2025年第二季完成與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠(絲束)計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。