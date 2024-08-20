大聯大2024年第二季稅後純益達16.31億元，季減15.17％，年減29.59％，與第二季營收呈現季增14.33％，年增32.72％不同，袁興文解釋主要是提列未分配盈餘稅、轉投資淨利受到影響、財務成本增加，EPS為0.73元；上半年稅後純益35.80億元，年增19.27％，EPS為1.89元。

展望2024年第三季，受惠於伺服器業務、筆電及手機需求回溫的正面因素推升相關電子零組件需求，同時北美與東南亞等地客戶持續投產帶動需求，估計第三季營收將季增約5％。

大聯大表示，以新台幣32.5元兌1美元匯率假設，預估第三季營收的中值季增5.5％達2,145億元至2,245億元，預估毛利率介於3.5～3.7％，營業利潤率1.75～1.95％，預估稅後純益為17.49億元至21.01億元，預估EPS為1.04～1.25元區間，將優於第二季財報。

袁興文表示，針對美國聯準會（Fed）即將進入降息循環，大聯大內部推算過，以目前營收水準估算，Fed每降息一碼，一年對大聯大稅前盈餘將增加3～3.5億元。

大聯大董事會每年針對現金股息配發率的態度相當慷慨，維持在60～70％，未來也朝著這方向規劃。

產業部分，林春杰副總表示，下半年記憶體的單價將有望年增6成，不過客戶提早在第二季拉貨，第三季拉貨會相對保守，但市場需求是往上成長。