炎洲表示，5月起林口建案「旺洲逸品」交屋貢獻， 預計第三季可將林口建案「旺洲逸品」交屋完畢；至於新莊建案「炎洲THE ONE」總銷金額約16.5億元，也預估於第四季開始交屋，營收、獲利動能有望暢旺至年底。

此外，新洲自結7月營業利益0.09億元，稅前盈餘0.1億元；前七月營業利益0.67億元，稅前盈餘0.76億元，每股稅前盈餘2.13元。

炎洲主經營薄膜、膠帶、包材生產及房地產開發建設。其中，炎洲OPP膠帶主要銷售東南亞、中南美與西亞地區；亞化膠帶主要替3M代工，銷售地區為大陸及美國。

炎洲指出，膠帶產品部分因應國內電子資訊工業之快速成長，諸如變壓器線圈絕緣用、不鏽鋼板保護用、印刷電路板電鍍保護用、半導體晶圓切割、研磨、蝕刻及清磁線圈用等各式膠帶需求日益殷切，其中 OPP 膠帶系列依舊是市場主流。

此外，炎洲在半導體及電子溶劑業務部局進度，中科分公司已於5月成立，預計第三季取得中科新廠建築執照，建廠完成後於115年正式量產貢獻營收。搭配新能源業務深化開發並持續推動屋頂型太陽能發電系統，透過多角化經營擴大新能源事業版圖。