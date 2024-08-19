麗寶建設集團旗下上市營建股名軒（1442）今年將力拼三大案完工入帳，繼日前公布半年報，獲利開紅盤，每股稅後純益達3.81元之後，今（19）日除息3.5元，股利行情順利走，盤中一度攻上70.3元；若量能持續放大，填息之路可望成功邁進。

去年名軒受惠新北市淡海新市鎮造鎮大案、總銷達200億元的「名軒海樂地」，第4季開始完工交屋，使得全年獲利大爆發，EPS達4.71元，股利達現金3.5元；今日除息，參考價67.5元，開盤後躍居為營建股焦點，價量齊揚；盤中一度衝上70.3元，中場暫收68.7元、漲幅1.78％，成交張數逾5,500多張。

今年名軒主要業績，將力拼三大案同步挹注。其中最主力大案還是「名軒海樂地」，已售五成多。

台中總銷28億元的「台中新站」，今年還有一樓店面持續銷售入帳。

另外桃園小檜溪總銷16億元的「國王之森」，已經完銷，今年第1季開始入帳。

名軒上述三案，今年進入同步入帳期，市場預期，下半年業績可望持續穩步在高檔。