信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波疫情改變飯店業的生態，有些老舊飯店受到疫情重創，即使疫情過後可能飯店老舊競爭力不足，若投入翻新回收期又長，因此業主開始尋求資產最佳效益，加上危老政策當時正夯，因此不少老舊飯店都投入改建。

此次實價揭露是中山區的天津街57號，成交價格為4.1億元，備註資料本案標的現況為飯店(建物整棟為飯店使用)，總價款包含：土地價款3.9億元、建物價款1726萬元、動產價款96萬元，土地位於市中心，周邊生活機能成熟，買方也具有建設與整合背景，未來可望整合改建。

從2019年至2022年，台北市老舊飯店中就有高達21件申請重建，堪稱北市飯店最大改建潮，台北市知名案例包括「馥敦飯店南京館」、「六福客棧」、「台北國賓大飯店」、「西華飯店」、「首都大飯店小巨蛋館」、「三德大飯店」、「神旺大飯店」等，多數飯店業者都是選擇危老方式進行，主因係危老重建效率快、變數少、容積獎勵明確等，能為業主帶來更大的重建價值。