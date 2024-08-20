房貸限貸令陰霾籠罩，房市動能是否熄火引發擔憂，營建股空方賣壓蜂擁而出，股王海悅(2348)失守300元關卡，跌幅在3%以上、股后永信建(5508)跌幅在4%以上，京城(2524)一度跌停，冠德(2520)、皇翔(2545)、宏盛(2534)跌幅都在6~7%不等，上市櫃營建指數雙雙大跌3%以上，成為盤面上最弱勢的族群。

財政部6月中旬開始查人頭並且啟動重新議約等動作，從財政部公布青年安心成家7月辦理的數據來看，撥貸的件數雖仍維持7000多件，但是受理件數月減19％，可以看出銀行辦理新青安已開始降溫。

市場傳出央行將會有不動產占放款比重的總量管制新措施，消息一出，營建股率先受到波及，未來房市動能是否降溫有待觀察。房地產業界人士指出，土銀是不動產專業銀行，目前未有額度限制，但篩選客人，將會調高部分房貸利率，而其他行庫都有銀行法72之2條的上限 目前全面篩選客戶，優質客戶才會貸款，而利率也將會做調升。

據聯徵中心統計，今年3月國人申請房貸絕大多數還是跟銀行申請，人數約2.58萬人，占比達到88%，其次則是農漁會信用部約有2201人申請房貸，占比約8%，信用合作社則是818人占比約3%，保險公司僅有340人，占比1%，由於銀行房貸趨於吃緊，購屋人可嘗試詢問非銀行體系的貸款條件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房貸狀況雖然不見得貸不到，但在資金趨緊的過程，銀行難免會開始嚴選客戶，甚至是調高房貸利率或貸款成數，因此現在這些非銀行體系的金融機構，反而成為房貸碰壁客戶可以去嘗試的方向。

統計顯示，今年3月房貸利率水準較高的是信用合作社，平均房貸利率2.38%，其次則是保險公司2.28%，郵局的2.18%，銀行平均2.11%，農漁會信用部2.07%，但目前有些銀行都把利率調高，或者排隊等撥款，已經有民眾開始找尋非銀行體系的房貸資源。