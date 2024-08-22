美國勞工統計局（BLS）公布最新數據顯示，截至今（2024）年3月過去一年內的就業人數初步下修81.8萬人，不僅創下2009年以來最大下修幅度，也是有紀錄以來次高，顯見美國就業市場遠不如先前數據表現穩健。

據芝商所的FedWatch工具，交易員預期9月降息的機率為100％，只是降息幅度多寡則仍看法分歧。多數決策官員認為通膨將持續放緩，部分官員則表示就業市場嚴重惡化的風險升高。

在美國就業市場可能不如預期之下，美國聯準會（Fed）在9月降息2碼（50個基點）可能性升高。華爾街將聚焦Fed主席鮑爾（Jerome Powell）將在傑克霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上發表的談話，屆時可能會為9月利率決策方向拋出方向球。（本文未完，全文見此）

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