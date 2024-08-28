繼台新金控（台新金）於8月22日公布其與新光金融控股股份有限公司（新光金）之合併計畫後，惠譽信評將台新金及其子公司台新證券（台新證）之評等列入負向評等觀察名單，同時確認台新銀行（台新銀）之長期發行人違約評等於BBB＋、個別實力評等於bbb＋和國內長期評等於AA-（twn），評等展望穩定；並將台新銀之政府支援評等列入正向評等觀察名單。

惠譽表示，將台新金評等列入負向觀察名單，反映出新光金的規模和信用狀況可能對台新金的財務健康產生負面影響。此外，整合新光金的過程預計將面臨執行方面的挑戰，特別是因新光金以人壽保險為主的業務體質，比台新金具有更大的波動性。截至今年上半年底，新光金占台新金合併資產的158％，台新金可能需要時間才能受惠於顯著的綜效。

然而，惠譽也指出，此可能的合併應不會顯著影響台灣的銀行業系統競爭環境，台灣的經營環境分數a／穩定，在短期內上行的可能性有限，只有大型泛公股銀行參與的銀行整併才會產生顯著影響，但考量來自政治和勞工的阻力，中期內其可能性不大。惠譽認為，台灣銀行業將繼續保持高度分散，這將限制銀行提高獲利能力進而提升資本水準的能力，並限制台灣銀行業經營環境的評估。

台新銀方面，惠譽將台新銀之商業概況分數的展望從穩定調整成正向，惠譽預期台新銀與新光銀的可能合併或能有利於台新銀提升其市場地位和業務規模，合併後，台新銀的存款市占率預計將從目前的4％上升至約6％，使其在台灣民營銀行中排名第三。此外，台新銀在信用卡、財富管理和消費金融領域的強勁市場地位，其成熟的金融科技將有助於該行擴大客戶基礎並維持其消費金融業務的市場地位。

惠譽提到，台新銀的風險體質分數為bbb＋，是因考量該行的授信標準及借款人集中度與國內同業平均一致，鑒於新光銀單一借款人及行業的集中度適中且市場風險曝險較小，預期台新銀與新光銀的可能合併對台新銀風險體質的影響有限。

此外，台新銀的資產品質分數a-，反映該行在擔保放款上嚴謹的客戶篩選與一致的擔保品政策，使該行的資產品質在過去幾年大致維持穩定，預期今年下半年至明年的減損放款比率僅較今年第一季底的0.7％略為上升，因該行紓困放款曝險較低，若與新光銀合併，對台新銀的資產品質影響為中性；惠譽預期，台新銀的獲利能力預計將在未來一年保持穩定，並在母公司台新金現金增資的支持下，台新銀的核心資本水平將進一步改善。

至於台新金，惠譽指出，合併完成後，若營運得當，台新金將受益於規模更大、更多元化的國內業務。考慮到新光金的規模和不同的業務模式，台新金與新光金的合併可能影響惠譽對台新金的評等方法。

惠譽預計，銀行資產占金控總資產的比重將從合併前的88％下降至合併後的49％，而保險資產佔比將從9％上升至48％。台新金或後續存續個體將因此成為一家以銀行、人壽保險雙業務為主體的控股公司，預期這兩種主要業務合併後的信用體質將弱於銀行自身的信用體質。