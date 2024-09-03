日前藏壽司和漫畫角色「吉伊卡哇」聯名推周邊，多地出現排隊搶吃亂象，迫使活動提前20天結束，讓人見識到IP魅力與品牌行銷手腕，相較之下，迴轉壽司老牌爭鮮被網友認為聲量難以匹敵，直言「爭鮮是不是沒落了？」很快掀起兩派人論戰。

有網友近日在PTT發文表示，「以前爭鮮味增湯可以續，而且30元兩貫的很多種類，現在已經沒有續湯，而且很多60元一貫的品項，都要吃到600多才覺得飽，爭鮮是不是已經沒落了？」過去也有鄉民說，「我知道（爭鮮）是鮭魚大盤商，壽司郎與藏壽司的鮭魚是跟他們叫的，結果其他人從你家進貨，都弄得更好吃？到底在幹嘛？最重要是漲價還給的很小氣，所以爭鮮為什麼都不會倒？」

有網友感嘆，「每次去都不知道要吃什麼？好吃種類太少了」、「確實沒多好吃」、「只能靠鮭魚供應商的身份撐吧」、「漲到40元以後就再也沒去吃了」、「沒有十元自選以後，完全不吃了」。

不過更多人稱讚，「店面多免排隊，根本壽司界便利商店」、「不用排隊，下班適合吃個粗飽」、「光是不用排隊就贏了」、「不用等太久，像我家附近那間，每次假日人都超多」、「吃個迴轉壽司還要預約排隊，不累嗎？」、「同樣沒低消、沒服務費，不過要吃多久都不會被趕」。